Informations pratiques

Ploudaniel

Visite d’entreprise : l’INRAE

Keraïber Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 17:00:00

Date(s) :

2026-10-29

L’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) vous ouvre ses portes ! Spécialisées dans les activités de recherches et d’expérimentation sur la pomme de terre et sa génétique, les équipes vous feront découvrir leurs travaux au travers d’échanges et de visites des laboratoires et du domaine. Apprentis scientifiques ou simplement curieux de nature, venez en apprendre plus sur ce curieux tubercule et les autres légumes étudiés ici (choux…). Une visite à la pointe de la recherche, du tube à essai à la culture en serres !

Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh .

Keraïber Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise : l’INRAE Ploudaniel a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne