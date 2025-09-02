Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale Saint-Yrieix-la-Perche
Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale Saint-Yrieix-la-Perche mardi 2 septembre 2025.
Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale
Les Lacs Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 15:00:00
fin : 2025-12-18 16:30:00
Date(s) :
2025-09-02
Plongez au cœur de la gourmandise chez Bijou ! Cet été, poussez les portes de la célèbre biscuiterie de Saint-Yrieix-la-Perche, réputée pour ses madeleines moelleuses et ses sablés fondants. Lors d’une visite d’entreprise, découvrez les coulisses de la fabrication artisanale, le savoir-faire local et les secrets bien gardés de cette maison fondée en 1845. Une expérience savoureuse à partager en famille ou entre amis, idéale pour éveiller la curiosité des petits et raviver les souvenirs des plus grands. Visites en semaine, selon disponibilité, uniquement sur rendez-vous.
Un incontournable du patrimoine gourmand du Limousin ! .
Les Lacs Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 30 32
English : Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale
German : Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale
Italiano :
Espanol : Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale
L’événement Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays de Saint-Yrieix