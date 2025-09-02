Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale Saint-Yrieix-la-Perche

Visite d’entreprise Madeleine Bijou Biscuiterie artisanale Saint-Yrieix-la-Perche mardi 2 septembre 2025.

Les Lacs Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2025-09-02 15:00:00

fin : 2025-12-18 16:30:00

2025-09-02

Plongez au cœur de la gourmandise chez Bijou ! Cet été, poussez les portes de la célèbre biscuiterie de Saint-Yrieix-la-Perche, réputée pour ses madeleines moelleuses et ses sablés fondants. Lors d’une visite d’entreprise, découvrez les coulisses de la fabrication artisanale, le savoir-faire local et les secrets bien gardés de cette maison fondée en 1845. Une expérience savoureuse à partager en famille ou entre amis, idéale pour éveiller la curiosité des petits et raviver les souvenirs des plus grands. Visites en semaine, selon disponibilité, uniquement sur rendez-vous.

Un incontournable du patrimoine gourmand du Limousin ! .

Les Lacs Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 30 32

