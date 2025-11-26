Visite d’entreprise MURATA Caen (14) MURATA Caen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T09:30:00 – 2025-11-26T17:30:00
Fin : 2025-11-26T09:30:00 – 2025-11-26T17:30:00
L’entreprise MURATA implantée au Nord de Caen produit des semi-conducteurs. Une industrie de pointe pour laquelle de nombreux professionnel(le)s innovent, produisent et vendent des composants que nous retrouvons dans nos téléphones portables… ou plutôt retrouverons car MURATA a toujours une bonne longueur d’avance : visiter l’entreprise c’est se projetter dans le futur !
MURATA 2, rue de la girafe 14000 caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com
Découvrir les métiers de l’électronique et de la fabrication des semi-conducteurs electronique Calvados métallurgie