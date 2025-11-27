Visite d’entreprise MURATA Caen (14) MURATA Caen

Visite d’entreprise MURATA Caen (14) Jeudi 27 novembre, 09h30 MURATA Calvados

L’entreprise MURATA implantée au Nord de Caen produit des semi-conducteurs. Une industrie de pointe pour laquelle de nombreux professionnel(le)s innovent, produisent et vendent des composants que nous retrouvons dans nos téléphones portables… ou plutôt retrouverons car MURATA a toujours une bonne longueur d’avance : visiter l’entreprise c’est se projetter dans le futur !

MURATA 2, rue de la girafe 14000 caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com

