Visite d’entreprise – Royer Systems – Coulognes sur Sarthe (61) ROYER Systems Coulonges-sur-Sarthe mardi 18 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00
Specialiste de la chaudronnerie acier inoxydable et des matières spéciales, nous travaillons généralement l’acier et l’aluminium.
De la pièce alimentaire à l’installation clé en main, nous nous adaptons pour
répondre au mieux aux besoins des clients.
Notre savoir faire et la qualité de nos produits nous permettent d’être présents dans des domaines d’activités variés (agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimie).
Visitez l’entreprise Royer pour tout connaitre de l’industrie de la chaudronnerie !
ROYER Systems zi de la gare 61170 coulonges sur sarthe Coulonges-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « didier.morellon@uimmnormandiesud.com »}] http://www.uimmnormandiesud.com
