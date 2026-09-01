Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven Lesneven
mercredi 30 septembre 2026 · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven
Moulin de Lescoat Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-10-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Depuis 2020, c’est l’équipe Eau et assainissement de la Communauté de communes de Lesneven qui assure l’entièreté du service publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Une mission pleine de défis qui n’aura plus de secrets pour vous !
Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh .
Moulin de Lescoat Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven Lesneven a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Café bulles rue Dixmude Lesneven 19 septembre 2026
- Projection de photos anciennes – fonds Hénault et Prats, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite du clocher, Église Saint-Michel, Lesneven 19 septembre 2026
- Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser Lesneven 19 septembre 2026
- Exposition rétro-cycliste d’Olivier Carro, Musée du Léon, Lesneven 19 septembre 2026