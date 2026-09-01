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AGENDA · Lesneven

Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven Lesneven

mercredi 30 septembre 2026 · Lesneven

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Moulin de Lescoat
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven

Moulin de Lescoat Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Depuis 2020, c’est l’équipe Eau et assainissement de la Communauté de communes de Lesneven qui assure l’entièreté du service publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Une mission pleine de défis qui n’aura plus de secrets pour vous !

Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh   .

Moulin de Lescoat Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven Lesneven a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

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