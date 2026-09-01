Informations pratiques

Lesneven

Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven

Moulin de Lescoat Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Depuis 2020, c’est l’équipe Eau et assainissement de la Communauté de communes de Lesneven qui assure l’entièreté du service publique de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. Une mission pleine de défis qui n’aura plus de secrets pour vous !

Inscription obligatoire sur : semaine-tourisme-economique.bzh .

Moulin de Lescoat Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Visite d’entreprise : Station d’épuration de Lesneven Lesneven a été mis à jour le 2026-09-11 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne