Visite des 3 ports par la mer La Rochelle 13 septembre 2025 11:00

Charente-Maritime

Visite des 3 ports par la mer Ponton avenue Michel Crépeau (près du Globe de la Francophonie) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 13:00:00

Date(s) :

2025-09-13

2025-10-04

La Rochelle Ports Center vous propose d’embarquer à bord d’un navire pour une visite commentée par la mer. Un moment unique pour découvrir ou redécouvrir le fonctionnement des trois ports, moteurs essentiels de l’activité économique rochelaise.

.

Ponton avenue Michel Crépeau (près du Globe de la Francophonie)

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

English : Visit of the 3 ports by sea

La Rochelle Ports Center invites you to come aboard a ship for a guided tour by sea. A unique opportunity to discover or rediscover the workings of the three ports, key drivers of La Rochelle?s economic activity.

German : Besichtigung der 3 Häfen auf dem Seeweg

La Rochelle Ports Center bietet Ihnen die Möglichkeit, an Bord eines Schiffes zu gehen und an einer kommentierten Besichtigung vom Meer aus teilzunehmen. Ein einzigartiger Moment, um die Funktionsweise der drei Häfen zu entdecken oder wiederzuentdecken, die die wichtigsten Motoren der wirtschaftlichen Aktivität von Rochelle sind.

Italiano :

Il Centro dei Porti di La Rochelle vi invita a salire a bordo di una nave per una visita guidata via mare. È un’occasione unica per scoprire o riscoprire il funzionamento dei tre porti, che sono i principali motori dell’attività economica di La Rochelle.

Espanol : Visite los 3 puertos por mar

La Rochelle Ports Center le invita a subir a bordo de un barco para realizar una visita guiada por mar. Es una oportunidad única para descubrir o redescubrir el funcionamiento de los tres puertos, motores clave de la actividad económica de La Rochelle.

L’événement Visite des 3 ports par la mer La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-13 par La Rochelle Tourisme