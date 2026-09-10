Visite des 4Ecluses : petit tour d’horizon de la salle de concert aux loges en passant par les studios de répétition, Les 4Ecluses, Dunkerque

Informations pratiques

Visite des 4Ecluses : petit tour d’horizon de la salle de concert aux loges en passant par les studios de répétition Dimanche 20 septembre, 15h00 Les 4Ecluses Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite “générale”

Pour que les 4Écluses n’ait plus aucun secret pour vous.

Les 4Ecluses Rue de la Cunette, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 0328638240 https://4ecluses.com Les 4Écluses propose une programmation allant du folk au pop rock, en passant par la chanson, l’électro, le hip hop, le reggae, le métal… à destination des adultes mais aussi du jeune public. L’association Arts Scéniques Rocks qui gère le lieu y mène plusieurs missions : la programmation de concerts et d’actions culturelles, l’accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux. Ligne C6, Capelle-la-Grande à Téteghem via Coudekerque-Branche. Arrêt 4Ecluses.

Visite “générale”

© Angélique Lyleire