Visite des 5 sens Doué-en-Anjou samedi 12 juillet 2025.

Visite des 5 sens

16 rue de la petite riffaudière Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-07-12 16:30:00

fin : 2025-07-12 17:30:00

2025-07-12

Plongez dans un lieu rempli d’histoire et embarquez pour une visite guidée fantastique et étonnante au cœur d’un site troglodytique, plein d’histoire et artistique.

Lors de cette journée ,petits et grands, venez jouer avec vos 5 sens et mettez-les à l’épreuve aux Troglos de la Sablière.

Arriverez-vous à reconnaître les sons, les odeurs et bien d’autre….

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 12 juillet 2025 de 16h30 à 17h30. .

16 rue de la petite riffaudière Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 98 79 contact@histoirederose.com

English :

Immerse yourself in a place full of history and embark on a fantastic and amazing guided tour of a troglodytic site, full of history and artistry.

German :

Tauchen Sie ein in einen Ort voller Geschichte und begeben Sie sich auf eine fantastische und erstaunliche Führung durch das Herz einer Höhlenwohnung, die voller Geschichte und Kunst steckt.

Italiano :

Immergetevi in un luogo ricco di storia e intraprendete una fantastica e sorprendente visita guidata nel cuore di un sito trogloditico, ricco di storia e di arte.

Espanol :

Sumérjase en un lugar lleno de historia y embárquese en una fantástica y sorprendente visita guiada por el corazón de un yacimiento troglodita, lleno de historia y arte.

