Visite des anciens grands bureaux La faculté des Sciences Jean Perrin Lens

Visite des anciens grands bureaux La faculté des Sciences Jean Perrin Lens samedi 11 octobre 2025.

Visite des anciens grands bureaux La faculté des Sciences Jean Perrin

Av Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Pénétrez dans l’un des plus prestigieux bâtiments du territoire ! Un monument historique remarquable considéré comme un fleuron de l’Art déco, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Explorez les Grands bureaux de la Société des Mines de Lens un bâtiment unique abritant du mobilier d’artistes majeurs de l’Art déco tels que Daum ou Majorelle.

Du jardin à la française aux anciennes salles de bals, découvrez l’étage Prestige composé de salles aux luminaires impressionnants. Une véritable plongée dans les années 30, quand les sociétés des mines s’appuyaient sur l’Art déco pour afficher leur puissance. .

Av Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

English :

Enter one of the region?s most prestigious buildings! A remarkable historic monument, considered a jewel of Art Deco, and a UNESCO World Heritage Site.

German :

Betreten Sie eines der prestigeträchtigsten Gebäude der Region! Ein bemerkenswertes historisches Bauwerk, das als Prunkstück des Art déco gilt und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Italiano :

Entrate in uno degli edifici più prestigiosi della regione! Questo straordinario monumento storico è considerato un gioiello dell’Art Déco e fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Espanol :

Entre en uno de los edificios más prestigiosos de la región Este notable monumento histórico está considerado una joya del Art Déco y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

L’événement Visite des anciens grands bureaux La faculté des Sciences Jean Perrin Lens a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin