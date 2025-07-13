Visite des Anis de Flavigny Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Visite des Anis de Flavigny

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-02 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Visite des Anis de Flavigny organisée par l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Visite guidée de l’atelier de fabrication Visite libre du musée, des anciens ateliers et de la crypte Repas au restaurant de l’Abbaye à vos frais Départ de la cour de l’ESCVS à 9h, retour 19h .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr

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English : Visite des Anis de Flavigny

L’événement Visite des Anis de Flavigny Varzy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais