Visite des archives de la RATP, Archives de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Archives de la RATP - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visite des archives de la RATP 19 et 20 septembre Archives de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez suivre la visite guidée des archives de la RATP où sont rassemblés de nombreux documents précieux, témoins de l’histoire des transports franciliens, plans, tickets de métro, affiches, photos…
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Archives de la RATP – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée
© RATP
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