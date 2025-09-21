Visite des Archives départementales Archives départementales La Rochelle

Visite des Archives départementales Archives départementales La Rochelle dimanche 21 septembre 2025.

Visite des Archives départementales Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Archives départementales Charente-Maritime

Groupes dans la limite de 15 personnes par visite. Départs des visites : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Visite découverte des Archives départementales

Entrez dans les coulisses des Archives départementales et partez à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour classer, préserver et transmettre notre patrimoine archivistique.

Guidé par un archiviste, vous découvrirez les missions du service et accéderez à des espaces habituellement fermés au public : salles de tri, magasins de conservation, lieux techniques…

Groupes limités à 15 personnes

Départs des visites : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h

Rendez-vous sur place 5 minutes avant le départ

Une déambulation instructive pour mieux comprendre les enjeux de la mémoire collective et le rôle essentiel des archives dans la construction de notre histoire.

Archives départementales 35 Rue François de Vaux de Foletier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546451777 https://archives.charente-maritime.fr Les Archives départementales sont un service du département de la Charente-Maritime. Elles ont pour missions de conseiller, collecter, classer, communiquer et valoriser les archives constituées dans le département.

Créées en 1796, Les Archives départementales sont aujourd’hui placées sous l’autorité conjointe des Présidents des Conseils départementaux et des préfets. Dès l’origine, elles doivent permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits et d’assurer la continuité de la gestion publique. Leur utilité s’étend à la documentation historique et à la recherche. Station de bus à 2 minutes à pied du site, Ligne Illico 3, arrêt EIGSI ou Maison de la Charente-Maritime

©ADCM