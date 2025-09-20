Visite des Archives départementales des Côtes-d’Armor Archives départementales des Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Visite des Archives départementales des Côtes-d’Armor Archives départementales des Côtes d’Armor Saint-Brieuc samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées : samedi 14h, 15h, 16h et 17h / dimanche 10, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h – (réservation conseillée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir les coulisses des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Sur 33 kilomètres linéaires de rayonnages reposent les documents qui permettent d’écrire l’histoire de notre département. Des parchemins médiévaux aux documents les plus contemporains en passant par les plans cadastraux napoléoniens ou des photographies sur plaque de verre, vous découvrirez la grande variété des documents conservés et le défi que représente leur préservation.

Un accent particulier sera mis sur les archives qui permettent de faire l’histoire du patrimoine architectural, thème national de ces journées.

Ces Journées Européennes du Patrimoine nous donneront également l’opportunité de vous faire connaître la diversité de nos métiers : collecte, classement et communication des documents, conservation préventive et restauration ainsi que numérisation et diffusion des archives.

Le Centre généalogique des Côtes-d’Armor sera également présent pour vous donner des conseils sur vos recherches d’histoire familiale.

Visites guidée des coulisses du bâtiment (durée 1h30)

samedi : 14h, 15h, 16h, 17h

dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

(réservation conseillée)

Exposition « Archives du patrimoine architectural »

en accès libre

Jeu de piste en famille « La belle époque du petit train des Côtes-du-Nord » (durée 1h30)

• samedi 14h, 16h

• dimanche 10h, 14h, 16h

A partir de 10 ans (réservation conseillée)

Street art aux Archives

Dans le cadre du festival Robien Libre organisé par le Comité d’animation du quartier de Robien (CAR) les Archives donnent carte blanche à l’artiste Leyto pour réaliser une fresque sur l’un de nos murs. La performance artistique sera accompagnée par la musique de Guillaume Sené.

• Dimanche, de 14h à 18h (animation musicale à 16h)

Archives départementales des Côtes d’Armor 7 Rue François Merlet, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 78 78 77 http://archives.cotesdarmor.fr/

Venez découvrir les coulisses des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

(c) AD22