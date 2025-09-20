Visite des archives municipales Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales Mantes-la-Jolie

Visite des archives municipales Samedi 20 septembre, 10h30 Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les participant.es sont invités à découvrir le monde des Archives par la visite des Archives municipales: les missions des archives, de la collecte à la communication en passant par le classement et la conservation. Un choix de documents témoignant de la diversité exceptionnelle des fonds conservés aux Archives municipales et de l’histoire de la ville sera présenté aux participant.es en fin de visite.

Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales 31 Rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}]

Ville de Mantes-la-Jolie