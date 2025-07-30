Visite des Archives Municipales Hall de l’hôtel de Ville Vesoul

Visite des Archives Municipales Hall de l’hôtel de Ville Vesoul mercredi 27 août 2025.

Visite des Archives Municipales

Hall de l’hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 15:00:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

Date(s) :

2025-08-27

Visite des archives municipales les mercredis 30 juillet de 10h à 11h30 et 27 août de 15h à 16h30, avec présentation de documents issus de plusieurs fonds et découverte des magasins d’archives. .

Hall de l’hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

English : Visite des Archives Municipales

German : Visite des Archives Municipales

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des Archives Municipales Vesoul a été mis à jour le 2025-06-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL