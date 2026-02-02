Visite des arènes Aire-sur-l’Adour
Place des Arènes Aire-sur-l'Adour
Sandrine, Camille et Raphaël vous proposent une visite à trois voix des arènes Maurice Lauche.
Entre histoire du monument, exploration de la course landaise et de la corrida, nos trois passionnés vous parlent de leur amour de ces traditions taurines.
Pensez à vous inscrire pour assister à cette visite exceptionnelle ! .
Place des Arènes Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
