Visite des arènes de la Mecque de la Course Landaise Pomarez

Visite des arènes de la Mecque de la Course Landaise

Arènes Pomarez Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-12

Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour La Course Landaise et permettent d’entrer au centre de La Mecque de la Course Landaise . Réservez en ligne ou par téléphone.

Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour La Course Landaise et permettent d’entrer au centre de La Mecque de la Course Landaise . Vous profiterez d’un historique sur les arènes, d’une visite des torils, A travers un petit film conçu spécialement pour les non-avertis, Vous aurez toutes les explications sur la course landaise, sport et jeu traditionnel. Découverte de l’exposition Les Reines de l’Arène et d’un salon de maquettes.

Rendez-vous devant les arènes. Réservez en ligne ou par téléphone. .

Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 27 12 50 apatarenes@gmail.com

Our ambassadors talk about, share and bring to life this unique craze for La Course Landaise and allow you to enter the heart of La Mecque de la Course Landaise . Book online or by phone.

