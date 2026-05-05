Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez

Visite des arènes de Pomarez 18 – 20 septembre Arènes de Pomarez Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des arènes couvertes de Pomarez.

Projection d’une vidéo explicative sur la course landaise, sans mise à mort.

Découverte de la piste et des torils, habituellement fermés au public.

La visite se prolonge par la découverte d’un élevage (ganaderia) situé à 4 km.

Arènes de Pomarez Place des Arènes, 40360 Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 712 712 50 Arènes construites en 1932 et couvertes en 1958 Parking ombragé à proximité

Journées européennes du patrimoine 2026

©Veronique Guilhore mairie de Pomarez