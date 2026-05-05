Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez
Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez vendredi 18 septembre 2026.
Visite des arènes de Pomarez 18 – 20 septembre Arènes de Pomarez Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite des arènes couvertes de Pomarez.
Projection d’une vidéo explicative sur la course landaise, sans mise à mort.
Découverte de la piste et des torils, habituellement fermés au public.
La visite se prolonge par la découverte d’un élevage (ganaderia) situé à 4 km.
Arènes de Pomarez Place des Arènes, 40360 Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 712 712 50 Arènes construites en 1932 et couvertes en 1958 Parking ombragé à proximité
Journées européennes du patrimoine 2026
©Veronique Guilhore mairie de Pomarez
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