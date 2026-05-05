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Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez

Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez

Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Arènes de Pomarez

Adresse : Place des Arènes, 40360 Pomarez

Ville : 40360 Pomarez

Département : Landes

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Visite des arènes de Pomarez 18 – 20 septembre Arènes de Pomarez Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des arènes couvertes de Pomarez.
Projection d’une vidéo explicative sur la course landaise, sans mise à mort.
Découverte de la piste et des torils, habituellement fermés au public.
La visite se prolonge par la découverte d’un élevage (ganaderia) situé à 4 km.

Arènes de Pomarez Place des Arènes, 40360 Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 712 712 50 Arènes construites en 1932 et couvertes en 1958 Parking ombragé à proximité
Journées européennes du patrimoine 2026

©Veronique Guilhore mairie de Pomarez

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