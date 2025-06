Landes

Tarif : 5 EUR

11 juillet 2025 16:30

18:00

Rion-des-Landes

Plongez dans l’histoire vibrante et la culture gasconne en poussant les portes des emblématiques arènes de Rion-des-Landes !

Guidé(e) par Manon, passionnée et experte du patrimoine local, vous découvrirez :

️ L’architecture singulière des arènes

Leur histoire fascinante à travers les époques

La place centrale qu’elles occupent dans la vie rionnaise

Mais surtout…

La course landaise, cet art unique mêlant audace, élégance et traditions gasconnes !

Manon vous dévoilera ses règles, ses figures emblématiques et tout ce qui rend ce spectacle si inoubliable.

Une visite immersive et vivante, idéale pour :

Les curieux de passage

Les amateurs d’histoire locale

❤️ Et tous ceux en quête d’une expérience authentique au cœur des Landes. .

Allée des Arènes

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

