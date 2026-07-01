Visite des arènes de Rion des Landes Rion-des-Landes

Informations pratiques

Rion-des-Landes

Visite des arènes de Rion des Landes

59 Rue du Commerce Rion-des-Landes Landes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Visitez les célèbres arènes de Rion-des-Landes ! Découvrez l’architecture singulière et l’histoire de ce lieu incontournable. Cette visite vous dévoilera les secrets des tauromachies pratiquées ici, de la course landaise à la novillada. Une plongée authentique au cœur de nos traditions !

Plongez au cœur de la tradition landaise en visitant les emblématiques arènes de Rion-des-Landes !

Joyau de notre patrimoine, cet édifice vous ouvre ses portes pour une visite guidée passionnante. Découvrez les secrets de son architecture singulière et typique, et laissez-vous conter l’histoire fascinante de ce lieu, témoin de fêtes inoubliables depuis sa construction.

Cette visite immersive est aussi l’occasion parfaite pour décrypter les différentes tauromachies pratiquées ici. De la spectaculaire course landaise, art ancestral de feintes et de sauts face aux coursières, aux novilladas imprégnées de l’influence espagnole, vous comprendrez toute l’âme et la ferveur des traditions qui animent notre belle région.

Une expérience culturelle authentique, riche en anecdotes passionnantes, à vivre en famille ou entre amis. Venez vibrer au rythme chaleureux du Sud-Ouest ! .

59 Rue du Commerce Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Visite des arènes de Rion des Landes

Visit the famous bullrings of Rion-des-Landes! Discover the unique architecture and history of this must-see destination. This tour will reveal the secrets of the bullfighting traditions practiced here, from the “course landaise” to the “novillada.” An authentic immersion into the heart of our traditions!

L’événement Visite des arènes de Rion des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Tartas