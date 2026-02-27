Visite des arènes de Vielle-Tursan

Vielle-Tursan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez découvrir les arènes de Vielle-Tursan avec Sandrine passionnée par son terroir et désirant le faire partager au visiteur. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir des endroits insolites et les petits secrets qui composent toute la richesse du département. La FFCL propose ainsi de faire connaître et apprécier la Course landaise aux spectateurs néophytes visiteurs, touristes, nouveaux habitants…

Inscription au 05 58 71 64 70 .

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

