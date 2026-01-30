Visite des Arènes du Plumaçon Office de Tourisme Mont-de-Marsan

Visite des Arènes du Plumaçon

Office de Tourisme 1, place du Général de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Découvrez l‘histoire taurine de Mont de Marsan et des arènes du Plumaçon. Voyez l’envers du décor, et découvrez les codes de la tauromachie.

Les réservations sont obligatoires (minimum 5 personnes et maxi 35 personnes)

Pour les visites familiales (18 février) En famille, venez en apprendre plus sur l’histoire de ce lieu emblématique du patrimoine local. Cette visite est l’occasion parfaite, au travers d’activités ludiques. Á partir de 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte). .

Office de Tourisme 1, place du Général de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 87 37 accueil@montdemarsan-tourisme.fr

