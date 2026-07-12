Visite des arènes Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains
lundi 20 juillet 2026 · Avenue de la Liberté · Vieux-Boucau-les-Bains
Informations pratiques
Vieux-Boucau-les-Bains
Visite des arènes
Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 11:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Venez découvrir l’histoire des arènes de Vieux-Boucau avec notre guide.
Vous aurez l’occasion de déguster nos produits régionaux …. (Pastis, charcuterie, vin….)
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Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite des arènes
Come and discover the history of the Vieux-Boucau bullring with our guide.
Sample our regional products …. (Pastis, charcuterie, wine….)
L’événement Visite des arènes Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-28 par OTI LAS
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