UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vieux-Boucau-les-Bains

Visite des arènes Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains

lundi 20 juillet 2026 · Avenue de la Liberté · Vieux-Boucau-les-Bains

Visite des arènes Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Avenue de la Liberté
Adresse
Arènes
Ville
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Département
Landes
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vieux-Boucau-les-Bains

Visite des arènes

Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 11:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Venez découvrir l’histoire des arènes de Vieux-Boucau avec notre guide.
Vous aurez l’occasion de déguster nos produits régionaux …. (Pastis, charcuterie, vin….)
Venez découvrir l’histoire des arènes de Vieux-Boucau avec notre guide.
Vous aurez l’occasion de déguster nos produits régionaux …. (Pastis, charcuterie, vin….)   .

Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des arènes

Come and discover the history of the Vieux-Boucau bullring with our guide.
Sample our regional products …. (Pastis, charcuterie, wine….)

L’événement Visite des arènes Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-28 par OTI LAS

À voir aussi à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes)