Visite des arènes Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 12 août 2026.

Vieux-Boucau-les-Bains

Visite des arènes

Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir l’histoire des arènes de Vieux-Boucau avec notre guide.

Vous aurez l’occasion de déguster nos produits régionaux …. (Pastis, charcuterie, vin….)

Venez découvrir l’histoire des arènes de Vieux-Boucau avec notre guide.

Vous aurez l’occasion de déguster nos produits régionaux …. (Pastis, charcuterie, vin….) .

Avenue de la Liberté Arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite des arènes

Come and discover the history of the Vieux-Boucau bullring with our guide.

Sample our regional products …. (Pastis, charcuterie, wine….)

L’événement Visite des arènes Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI LAS