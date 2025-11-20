Visite des Ateliers Babouot – Lagny-sur-Marne Ateliers Babouot Lagny-sur-Marne

Visite des Ateliers Babouot – Lagny-sur-Marne Jeudi 20 novembre, 14h00 Ateliers Babouot Seine-et-Marne

Spécialiste du travail du cuir, de l’or et du papier fin

Depuis leur création en 1923, les Ateliers Babouot sont spécialisés dans la reliure d’ouvrages en papier très fin : les encyclopédies, les livres liturgiques et la bibliothèque de La Pléiade qui représente 80% de leur production. Une longue histoire les unit à Gallimard, l’éditeur de la célèbre collection.

En 1931, ce dernier entreprend la publication de grands auteurs dans un format pensé pour le voyage, et leurs en confie la reliure.

Les productions des Ateliers BABOUOT nécessitent par an : 45 kg d’or 23 carats, un cuir de première qualité et du papier bible d’une finesse de 36 g/m².

Les ateliers appartiennent au Label EPV (entreprise du patrimoine vivant)

