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Visite des ateliers d’art et démonstrations, 2 rue du pressoir, Saint-Aignan-Grandlieu

dimanche 20 septembre 2026 · 2 rue du pressoir · Saint-Aignan-Grandlieu

Visite des ateliers d’art et démonstrations, 2 rue du pressoir, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
2 rue du pressoir
Adresse
2 rue du pressoir, 44860
Ville
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Département
Loire-Atlantique

Visite des ateliers d’art et démonstrations Dimanche 20 septembre, 14h00 2 rue du pressoir Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Coutelier et ébéniste vous ouvrent les portes de leur atelier ! Découvrez les coulisses des métiers d’art et assistez à des démonstrations à 14h, 15h et 16h.
2B et 2C rue du Pressoir. Accès libre et gratuit.

2 rue du pressoir 2 rue du pressoir, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Coutelier et ébéniste vous ouvrent les portes de leur atelier ! Découvrez les coulisses des métiers d’art et assistez à des démonstrations à 14h, 15h et 16h.

©mairie

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