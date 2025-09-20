Visite des ateliers de confection textile Ardelaine – Ateliers de confection textile Valence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Visitez nos ateliers de confection textile installé à Valence depuis 1986. Entrée libre.

Suivez le parcours de fabrication d’un accessoire en laine éthique et écologique.

Découvrez les savoir-faire qui gravitent autour de la fabrication d’un produit en maille MADE IN FRANCE!

Rencontrez notre équipe textile pluridisciplinaire (sourcing, design, modélisme, production, coupe, couture…)

Ardelaine – Ateliers de confection textile 89 rue Roberval 2600 Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 55 76 82 https://www.ardelaine.fr/ Notre atelier de confection de vêtements est à Valence, dans la Drôme. Plus de 30 ans de travail au cœur du quartier sensible de Fontbarlettes nous ont enrichi d’expériences multiples autour de la question du développement local en milieu urbain. De nombreuses initiatives, associatives et culturelles, ont ainsi pu émerger de notre aventure humaine initiale.

Si notre présence et nos actions ont contribué à transformer Fontbarlettes en « une cité aux mains fertiles » et Saint Pierreville en un « Village d’avenir ! » il faut également dire que notre SCOP reçoit en retour beaucoup de ses territoires.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ardelaine