Visite des ateliers de la Manufacture Virebent Virebent Puy-l’Évêque

Visite des ateliers de la Manufacture Virebent Virebent Puy-l’Évêque mercredi 30 juillet 2025 .

Visite des ateliers de la Manufacture Virebent Mercredi 30 juillet, 16h30 Virebent Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-30T16:30:00 – 2025-07-30T17:30:00

Fin : 2025-07-30T16:30:00 – 2025-07-30T17:30:00

Vous débuterez la visite par la découverte du Musée autour du four à charbon. Vous plongerez au cœur de nos différents ateliers pour découvrir les étapes de fabrication d’une pièce en céramique : moulage, coulage, finition, émaillage, cuisson.

Visite privée et exclusive du Musée et de la Manufacture Virebent.

Du fait des impératifs de production, la visite des ateliers est réalisée en dehors des heures de production.

Durée : 1h environ

La visite sera réalisée en langue française.

Prix : 7€/personne

Réservation obligatoire : https://www.virebent.com/fr/experience-virebent

Virebent 13 rue de l’usine 46700 PUY L’EVEQUE Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.virebent.com/fr/experience-virebent »}] [{« link »: « https://www.virebent.com/fr/experience-virebent »}]

Parcourez notre histoire et nos savoir-faire

Design Studio Virebent