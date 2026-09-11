Visite des ateliers de la Tuilerie Bossy, Tuilerie Bossy, Gardanne

Informations pratiques

Visite des ateliers de la Tuilerie Bossy 19 et 20 septembre Tuilerie Bossy Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Tuilerie vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la création, de la découverte et de la convivialité.

Au fil d’une déambulation dans les ateliers, vous pourrez :

Rencontrer les artisans d’art et découvrez leurs métiers, leurs techniques et leurs nouvelles créations.

Découvrir les expositions photographiques de Denis Felix et Anthony Morel, présentées en conversations avec les artistes et artisans de la tuilerie dans les différents ateliers et dans notre salle commune.

Déjeuner ou faire une pause gourmande auprès de nos food trucks.Partager un moment en famille grâce aux jeux en bois proposés aux enfants.

Céramistes, designer, matiéristes, lainière-feutrière, sellier-harnacheur, luthier, bijoutier, tapissier, horloger… autant de métiers d’art à découvrir et autant de passionnés heureux d’échanger avec vous.

Grâce à la Galerie Parallax, la Tuilerie Bossy a le plaisir d’accueillir deux photographes aux univers très différents : photographe reconnu, Denis Felix présente une série réalisée selon le procédé de l’oxydotype. Ses œuvres transforment les photographies en véritables matières et rendent un hommage poétique à la mémoire des forêts. Entre végétal et minéral, elles invitent à une contemplation sensible de la nature.

Tuilerie Bossy 1285 chemin du moulin du Fort, 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 50 25 22 https://www.tuileriebossy.com Fabrique de produits céramique fondée en 1836 sur son gisement d’argile, toujours dans la même famille, et évoluant en centre de métiers d’Art Entre Aix en Gardanne, parking

La Tuilerie vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de la création, de la découverte et de la convivialité.

©OT Gardanne