Visite des ateliers de nos filières industrielles 4 avenue paul cézanne 42600 MONTBRISON Montbrison

Visite des ateliers de nos filières industrielles Jeudi 20 novembre, 14h00 4 avenue paul cézanne 42600 MONTBRISON Loire

Découverte des formations Maintenance Industrielle, Technicien en Réalisation de Produits Mécanique, Technicien Menuisier Agenceur. Les visites seront accompagnés sur les plateaux techniques avec des élèves en activités.

4 avenue paul cézanne 42600 MONTBRISON 4 avenue Paul Cézanne Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des plateaux techniques