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Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër

Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër samedi 18 juillet 2026.

Ville : 03460 Aurouër

Département : Allier

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 5 5

Aurouër

Visite des ateliers de Pierre Sabatier

Aurouër Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25

Pierre Sabatier, artiste du XXème siècle, entre art, nature et architecture..
  .

Aurouër 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 03 75 93 

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English :

Pierre Sabatier, a 20th-century artist, bridging art, nature, and architecture…

L’événement Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région