Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër
Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër samedi 18 juillet 2026.
Aurouër
Visite des ateliers de Pierre Sabatier
Aurouër Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25
Pierre Sabatier, artiste du XXème siècle, entre art, nature et architecture..
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Aurouër 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 03 75 93
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English :
Pierre Sabatier, a 20th-century artist, bridging art, nature, and architecture…
L’événement Visite des ateliers de Pierre Sabatier Aurouër a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région