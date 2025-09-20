Visite des ateliers de salaison d’anchois : Maison Desclaux Ville de Collioure Collioure

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plongez dans la tradition de l’anchois à Collioure

Découvrez les anciens ateliers de fabrication d’anchois de la Maison Desclaux et assistez à des démonstrations de salaison.

Une immersion gourmande et authentique dans un savoir-faire qui fait la renommée de Collioure depuis des générations.

Rendez-vous : Maison Desclaux, Route départementale 914, 66190 Collioure

Ville de Collioure 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 82 05 66 http://www.collioure.fr/ https://www.facebook.com/villedecollioure À l’extrême sud de la France, à 26 km de la frontière espagnole, Collioure, joyau de la côte rocheuse, bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé.

Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la mer Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels, garantis par la Tramontane, font de Collioure un site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan prennent leur source.

Plusieurs plages de sable ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous permettront d’apprécier la baignade. Présence de parkings / Bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis / Train TER : billet à trouver sur SNCF Connect / Navette urbaine / Taxis / Renseignements : 04 68 82 05 66

Journées européennes du patrimoine 2025

