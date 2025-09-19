Visite des ateliers du carnaval d’Albi Atelier de l’Association du Carnaval d’Albi Albi

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans les coulisses du carnaval albigeois

Visite immersive d’un patrimoine vivant

Venez découvrir l’envers du décor de cet événement emblématique qui fait vibrer la ville d’Albi chaque année.

Des premiers croquis aux derniers coups de pinceau, plongez dans l’univers créatif, festif et spectaculaire du carnaval albigeois !

Au programme :

– Visite guidée des ateliers de fabrication,

– Rencontre avec les bénévoles et artistes carnavaliers,

– Présentation de l’histoire et des coulisses du carnaval,

– Exposition de maquettes, esquisses et anciens costumes.

Une belle occasion de célébrer la créativité populaire et de découvrir un patrimoine vivant inscrit dans le cœur des Albigeois.

Atelier de l’Association du Carnaval d’Albi 7 rue Antoine Lavoisier, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 45 19 48 https://carnaval-albi.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064829704855 Depuis les années 90, l’atelier renferme un savoir-faire connu et reconnu de fabrication de sujets en carton-pâte. Ces sujets défilent lors du traditionnel Carnaval d’Albi, carnaval du Grand Sud.

© Phot’a ki