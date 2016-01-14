Visite des ateliers du Roudour Rue des Martyrs de la Résistance Lannion
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Martyrs de la Résistance · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Visite des ateliers du Roudour
Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Durée : 1h30. Proposée par la ville de Lannion.
A 10h30, 14h et 16h.
Sur réservation. .
Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10
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English :
L’événement Visite des ateliers du Roudour Lannion a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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