Visite des ateliers du Roudour Rue des Martyrs de la Résistance Lannion

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Martyrs de la Résistance · Lannion

Informations pratiques

Lannion

Visite des ateliers du Roudour

Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Durée : 1h30. Proposée par la ville de Lannion.

A 10h30, 14h et 16h.

Sur réservation. .

Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10

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English :

L’événement Visite des ateliers du Roudour Lannion a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose