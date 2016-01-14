UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannion

Visite des ateliers du Roudour Rue des Martyrs de la Résistance Lannion

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Martyrs de la Résistance · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue des Martyrs de la Résistance
Adresse
Parc municipal du Roudour
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Visite des ateliers du Roudour

Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Durée : 1h30. Proposée par la ville de Lannion.
A 10h30, 14h et 16h.
Sur réservation.   .

Rue des Martyrs de la Résistance Parc municipal du Roudour Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite des ateliers du Roudour Lannion a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)