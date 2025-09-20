Visite des ateliers et du studio de tournage – Piscine Club Piscine Club Libourne

Visite des ateliers et du studio de tournage – Piscine Club Piscine Club Libourne samedi 20 septembre 2025.

Visite des ateliers et du studio de tournage – Piscine Club Samedi 20 septembre, 10h00, 12h30, 16h00 Piscine Club Gironde

Accès gratuit, places limitées, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans le grand bain de l’ancienne piscine municipale de Libourne !

Découverte des histoires de l’ancienne piscine municipale, de sa création architecturale, au projet étonnant tout juste créé en 2025, par Piscine Club.

Nous vous proposons d’explorer l’histoire matérielle et immatérielle du site et de rencontrer les acteurs du projet ayant fait le pari de reconvertir ce lieu emblématique en studio de production, autour d’un moment convivial.

Trois créneaux vous attendent (dans la limite des places disponibles – 20 pers max/ par créneau) samedi 20 septembre 2025:

• 10h00 : café à la piscine

• 12h30 : pique-nique à la piscine

• 16h00 : goûter à la piscine

Pour que ce moment soit encore plus chaleureux, n’hésitez pas à apporter de quoi grignoter ou trinquer ensemble !

Une exposition en plein air mêlant des documents d’archives du lieu et des photos inédites avant/après le chantier sera à votre disposition in situ.

Quelques surprises vous attendent …

Piscine Club 21 Rue Pierre Benoît, 33500 Libourne Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « renaissancedescites@gmail.com »}] Piscine Club, c’est tout à la fois un studio de tournage, un laboratoire d’effets spéciaux, des ateliers de construction de décors pour le cinéma ou les courts métrages… le tout installé dans l’ancienne piscine municipale de la ville.

