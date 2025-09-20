Visite des Ateliers Evidence Saint-Sébastien

Visite des Ateliers Evidence Saint-Sébastien samedi 20 septembre 2025.

Visite des Ateliers Evidence

12 rue fontaine Saint Jean Saint-Sébastien Creuse

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Les ateliers ÉVIDENCE c’est la recherche permanente de nouvelles ambiances lumineuses créer à partir de matériaux et objets détournés de leur fonction première dont certaines pièces sont uniques …

c’est aussi une collection de sacs baluchon et cabas fabriqués dans l’atelier

c’est également la fabrication et la réparation de voiles ( grand-voiles, foc, génois , spinnaker), sellerie marine, bâches de protection, voiles

d’ombrage…..

Afin de vous faire découvrir leur savoir faire, des visites sont proposées tout au long la saison estivale. avec visite de l’atelier, démonstration pour la fabrication de sacs ou de lampes, petite boutique…..

Inscriptions obligatoires à l’OT au 05 55 89 24 61 (au plus tard 24h à l’avance), gratuit

Places limitées ( 6à 8 personnes) RDV directement à l’atelier à Saint Sébastien. .

12 rue fontaine Saint Jean Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

