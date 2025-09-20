Visite des ateliers Gayral-Reynier Pont du fossé Saint-Jean-Saint-Nicolas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Découvrez l’histoire et le savoir faire de l’entreprise Gayral-Reynier, producteur transformateur de plantes et de fruits biologiques et distillateur liquoriste , lors d’une visite des ateliers (pressoir, alambic…).

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Gayral-Reynier ouvre les porte de ses ateliers pour faire découvrir leur savoir faire de distillateur !

Lors de la visite du dimanche, l’alambic sera en fonctionnement, l’occasion d’assister à une distillation en direct.

Pont du fossé Pont du fossé, 05260 St Jean St Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

