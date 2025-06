Visite des Ateliers SAINT JAMES Tricots SAINT JAMES Saint-James 2 juillet 2025 10:30

Visite des Ateliers SAINT JAMES Mercredi 2 juillet, 10h30 Tricots SAINT JAMES Manche

Début : 2025-07-02T10:30:00 – 2025-07-02T11:30:00

Tricots SAINT JAMES 1 rue de Beaufour, 50240 SAINT-JAMES Saint-James 50240 Saint-James Manche Normandie

Venez découvrir la fabrication du véritable pull marin et de l’iconique marinière SAINT JAMES lors d’une visite guidée d’une heure au cœur de la production.

