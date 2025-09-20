Visite des Bains de la Reine Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff

Visite des Bains de la Reine Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff samedi 20 septembre 2025.

Visite des Bains de la Reine 20 et 21 septembre Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

(Re)découvrez Les Bains de la Reine et l’hygiène au Moyen Âge. La salle d’étuve aménagée dans le château de Guémené, commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre est aujourd’hui au centre d’un espace muséal. Les vestiges du sauna et les différents supports pédagogiques vous réconcilieront avec un Moyen Âge pas si crasseux.

Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Musée Les Bains de la Reine 5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne 02 97 28 01 20 https://www.lesbainsdelareine.com/ https://www.facebook.com/lesbainsdelareine/?locale=fr_FR Espace Muséal « Les Bains de la Reine »

Propre au Moyen Age ? Tous au bain !

Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise réputation concernant l’hygiène et les soins du corps, on parle d’une société crasseuse à l’hygiène douteuse ! La réalité est tout autre ! Depuis l’Antiquité, on connait les « bains », les « étuves » et les latrines.

« Les Bains de la Reine » à Guémené-sur-Scorff, étuve médiévale construite vers 1380 par les Jean Ier de Rohan présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Cet aménagement privé placé au sein d’une scénographie dédiée à l’hygiène et à la cosmétique au Moyen Âge vous réconciliera avec ces idées reçues.

Le plus : le circuit pédestre permettant de découvrir les vestiges restaurés du château et un film sur l’hygiène des villes, domestique et les soins du corps au Moyen Âge (durée : 15 min) Entrée gratuite, Parking, WC, accès PMR, borne malentendant, Wifi

(Re)découvrez Les Bains de la Reine et l’hygiène au Moyen Âge. La salle d’étuve aménagée dans le château de Guémené, commandée par Jean 1er de Rohan et son épouse Jeanne de Navarre est aujourd’hui au…

Emmanuelle Berthier