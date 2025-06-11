Visite « Des biberons et des albums » au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
Visite « Des biberons et des albums » au mij Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Mercredi 2025-10-08 10:30:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
2025-11-05
Moments privilégiés pour partager en famille les premières expériences de bébé au musée.
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
English :
A special time to share your baby’s first museum experiences with the whole family.
German :
Besondere Momente, um mit der Familie die ersten Erfahrungen des Babys im Museum zu teilen.
Italiano :
Un momento speciale per condividere con tutta la famiglia le prime esperienze museali del bambino.
Espanol :
Un momento especial para compartir con toda la familia las primeras experiencias de su bebé en el museo.
