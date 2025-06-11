Visite « Des biberons et des albums » au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

Visite « Des biberons et des albums » au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins mercredi 8 octobre 2025.

Visite « Des biberons et des albums » au mij Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mercredi 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

2025-10-08

2025-11-05

Moments privilégiés pour partager en famille les premières expériences de bébé au musée.

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr

English :

A special time to share your baby’s first museum experiences with the whole family.

German :

Besondere Momente, um mit der Familie die ersten Erfahrungen des Babys im Museum zu teilen.

Italiano :

Un momento speciale per condividere con tutta la famiglia le prime esperienze museali del bambino.

Espanol :

Un momento especial para compartir con toda la familia las primeras experiencias de su bebé en el museo.

