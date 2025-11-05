Visite des bibliothèques du monde Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d’Auge

Visite des bibliothèques du monde Mercredi 5 novembre, 14h00 Médiathèque La Fabrique Calvados

Sur réservation – À partir de 12 ans

Médiathèque La Fabrique
20 Rue Georges Leroy, 14140 Livarot-Pays-d'Auge
Calvados Normandie
mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr
02 31 61 88 18

Que diriez-vous de visiter les bibliothèques du monde entier ? C’est possible grâce au casque de réalité virtuelle !