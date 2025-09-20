Visite des Boves (souterrains de la ville) Hôtel de ville Arras Arras

Visite des Boves (souterrains de la ville) Hôtel de ville Arras Arras samedi 20 septembre 2025.

Visite des Boves (souterrains de la ville) 20 et 21 septembre Hôtel de ville Arras Pas-de-Calais

Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée :

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h (départs réguliers)

Tarif plein : 6,80€ – Tarif réduit : 4,40€

Réservation indispensable

Hôtel de ville Arras 4 place des héros, arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cituation et Ensemble