Visite des bunkers de Pignerolle Domaine de Pignerolle Saint-Barthélemy-d’Anjou

Visite des bunkers de Pignerolle Dimanche 19 octobre, 14h30 Domaine de Pignerolle Maine-et-Loire

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:30 – 2025-10-19T17:30

Fin : 2025-10-19T14:30 – 2025-10-19T17:30

L’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle propose une visite guidées des bunkers de Pignerolle, entre histoire et architecture de la seconde Guerre mondiale. Sera également proposée une visite extérieure de l’architecture du Château de Pignerolle.

A noter : il n’y aura qu’une seule visite guidée le dimanche après-midi, exclusivement sur réservation (nombre de places limité).

Domaine de Pignerolle Route de Beaufort Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Pignerolle Maine-et-Loire Pays de la Loire https://memorial-bunkers-pignerolle.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://memorial-bunkers-pignerolle.org/nous-contacter/ »}] Sera proposée une visite guidée des bunkers de Pignerolle. Il s’agit de véritables bunkers de la seconde Guerre mondiale construit pour le compte de la Kriegsmarine en 1942 et qui a servi a protéger le système des communications avec les sous-marins allemands déplacé depuis Lorient. Après guerre, ces bunkers ont pu servir d’abris et de lieux de stockage pour les Angevines et les Angevins qui avaient été victimes des bombardements de la Libération d’Angers (1944). Enfin, une partie du complexe des bunkers de Pignerolle a servi à accueillir la protection civile ; le plus gros des bunkers dit amiral, ayant lui été prévu pour être l’abri antiatomique du Général De Gaulle durant la Guerre Froide. Parkings (voitures, camping-cars et vélos) gratuit. Transport en commun Irigo à 15 minutes à pieds.

©Bunker BZH