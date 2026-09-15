Informations pratiques

Chartres

Visite des cabines de conduite des trains et simulateurs professionnels de conduite.

8 place Pierre Semard Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la mobilité, venez vivre une expérience unique en découvrant une cabine de conduite de train en gare de Chartres.

Les conducteurs de la ligne Paris-Chartres vous accueillent et vous ouvrent les portes de leur univers. Passionnés et disponibles, ils vous feront découvrir le fonctionnement d’une cabine, partageront les secrets de leur quotidien et répondront à toutes vos questions sur leur métier. Une occasion rare de monter à bord, de comprendre, et pourquoi pas, de susciter des vocations ! Petits et grands, venez nombreux ! A partir de 8 ans. Durée des activités: 30 minutes. Site accessible aux poussettes et fauteuils roulants. Inscription obligatoire sur la plateforme affluences à partir du 3 septembre. .

8 place Pierre Semard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

%C0 To celebrate Heritage Days and Mobility Week, come enjoy a unique experience exploring a train conductor’s cab at the Chartres train station.

L’événement Visite des cabines de conduite des trains et simulateurs professionnels de conduite. Chartres a été mis à jour le 2026-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES