Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond

Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Visite des cabines du cinéma VEO Grand-Lumière 20 et 21 septembre Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Loire

04 77 22 12 18 – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:20:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:20:00

Découvrez les cabines de projection de votre cinéma !

• Visite guidée

Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 12 18 »}]

Découvrez les cabines de projection de votre cinéma !

Cinéma VEO Grand-Lumière