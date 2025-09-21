Visite des cachots de 1690 Cachots de la rue Pingré Bourbon-Lancy

Sur inscription | 10 personnes maximum par visite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les cachots de 1690 de la rue Pingré.

Cachots de la rue Pingré Rue Pingré 71140 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 89 18 27 »}]

© Patrick BOYER / Office de Tourisme et du Thermalisme de Bourbon-Lancy