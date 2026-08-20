Visite des canaux, Monument aux morts, Luttenbach-près-Munster

Informations pratiques

Visite des canaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Monument aux morts Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un patrimoine méconnu de la vallée de Munster lors d’une balade guidée en compagnie de Gérard Leser, proposée en français et en alsacien.

Au fil des canaux, laissez-vous raconter l’histoire de ces ouvrages qui ont accompagné le développement industriel de la vallée. La promenade vous conduira notamment jusqu’à l’ancien site industriel du Leymel, où vous découvrirez l’histoire de la centrale électrique construite en 1921 par les Manufactures Hartmann et Fils, aujourd’hui entièrement rénovée.

La balade se poursuivra le long du canal reliant le Leymel au Feseneck, avant de rejoindre le parc Albert Schweitzer, en passant sous le viaduc de l’ancien chemin de fer. Puis, au cœur de la ville, vous suivrez encore le fil de l’eau jusqu’au lavoir du quartier Loewel, véritable témoin du patrimoine local, récemment magnifiquement restauré.

> Rendez-vous devant le monument aux morts de Luttenbach le dimanche 20 septembre. Durée de la visite : 2h30. Visite à 10h. Pas d’inscription pour cette visite.

Monument aux morts 2 rue du Baron de Coubertin 68460 Luttenbach Luttenbach-près-Munster 68140 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Partez à la découverte d’un patrimoine méconnu de la vallée de Munster lors d’une balade guidée en compagnie de Gérard Leser, proposée en français et en alsacien.

© Ville de Munster