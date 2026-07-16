Visite des carrières de Comblanchien chemin des Essarts Comblanchien

Informations pratiques

Comblanchien

Visite des carrières de Comblanchien

chemin des Essarts SETP Comblanchien Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La plus grande carrière de roche ornementale de France vous ouvre exceptionnellement ses portes

Au programme une immersion unique, gratuite et pour tous avec Visites guidées, démonstrations de machines, découverte des techniques d’extraction et de transformation de la pierre. .

chemin des Essarts SETP Comblanchien 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 73 46 inscription@setp.fr

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English : Visite des carrières de Comblanchien

L’événement Visite des carrières de Comblanchien Comblanchien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1