Visite des carrières de Comblanchien chemin des Essarts Comblanchien
samedi 19 septembre 2026 · chemin des Essarts · Comblanchien
Informations pratiques
Comblanchien
Visite des carrières de Comblanchien
chemin des Essarts SETP Comblanchien Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La plus grande carrière de roche ornementale de France vous ouvre exceptionnellement ses portes
Au programme une immersion unique, gratuite et pour tous avec Visites guidées, démonstrations de machines, découverte des techniques d’extraction et de transformation de la pierre. .
chemin des Essarts SETP Comblanchien 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 73 46 inscription@setp.fr
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English : Visite des carrières de Comblanchien
L’événement Visite des carrières de Comblanchien Comblanchien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1