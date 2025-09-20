Visite des carrières de diatomées et usine Hautes terres tourisme Murat Murat

Visite des carrières de diatomées et usine Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Hautes terres tourisme Murat Cantal

Réservation obligatoire : https://boutique.hautesterrestourisme.fr/visites-guidees/journees-europeennes-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-visite-des-carrieres-de-diatomees-et-usine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir l’histoire des carrières de diatomées, l’étrangeté de ce minéral appelé « diatomite » et son impact sur la vie des muratais. Vous découvrirez également la vie des carrières en exploitation ainsi que leur remise en état. La visite se poursuit ensuite au sein de l’usine de traitement.

Vous serez amené à découvrir ce minerai fossile, son exploitation, son impact sur la ville de Murat mais aussi son quotidien. En effet, sans le savoir, vous utilisez probablement de la diatomée dans votre quotidien…

Partez à la découverte de ces formations spectaculaires et laissez-vous surprendre par la richesse de ces lieux empreints d’histoire.

Une belle aventure instructive.

Hautes terres tourisme Murat Place de l’hôtel de ville 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

